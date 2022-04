María del Monte, incapaz de contener las lágrimas al recordar a su madre en la presentación de su nuevo disco

La artista lanza 'Todo vuelve', su primer álbum en 14 años

MADRID, 21 (CHANCE)

14 años después del lanzamiento de su último disco, María del Monte regresa con 'Todo vuelve', su esperadísimo nuevo álbum, que tanto tiempo llevaban aguardando sus seguidores más incondicionales. "Muy nerviosa" y esperando "disfrutar" de su "gran día", la folclórica ha presentado en Sevilla este trabajo que, en sus propias palabras, "parece mentira" que haya tardado tanto tiempo en ver la luz: "Cuando me lo dijeron ni yo me lo creía. Todo vuelve gracias a Dios".

Una rueda de prensa en la que, tan ilusionada como emocionada, María no ha podido evitar las lágrimas al recordar el fallecimiento de su madre - Bibiana, el 21 de agosto de 2021 a los 96 años - y dos de sus hermanos, Juan Carlos y Antonio, a causa del Covid, con pocos meses de diferencia. Tres durísimos golpes difíciles de superar como ha confesado: "hay cosas de las que uno no se va a curar nunca, hay que aprender a sobrellevarlas y cuesta, y mucho*.

"Me he refugiado en la música,que siempre ha sido para mí algo importante. Recuerdo tardes que mi madre estaba mal y yo cogía la guitarra y decía, pero ¿cómo tengo ganas de cantar? necesitaba desahogarme y desde aquí también me gustaría aprovechar la ocasión para decirle que piensen que siempre hay algún plan y que escojan el de vivir, el de seguir adelante" ha señalado la artista, transmitiendo un mensaje de ánimo a todos aquellos que, al igual que ella, están atravesando por una etapa complicada de sus vidas.

Un año durísimo en el que, admite, fue difícil enfrentarse a las preguntas de la prensa, para quienes también ha tenido unas palabras de agradecimiento: "Yo he tenido la enorme suerte de sentirme respetada por todos los medios de comunicación. sé que algunos me han hecho preguntas incómodas en contra de su voluntad porque así se lo exigían, pero yo me he sentido absolutamente respetada y querida por muchos medios"

Con ganas de reencontrarse con su público y volver a subirse a un escenario, María espera "estar preparada". "Ponerme delante de 1000, 2000 personas o de 10, que para mí tienen el mismo valor, espero estar preparada. ¿qué no lo estoy? pues diré otro día será o mañana será otro día, pero intentarlo tengo que intentarlo".

Sobre qué podremos encontrar en 'Todo vuelve', la folclórica adelanta que es "un disco en el que absolutamente todo va encriptado. hay muchos mensajes de gente que está muy cerca a mí y que ellos y yo conocemos, y sabemos porque están ahí desde la primera foto hasta la última y desde el primer detalle hasta el último".

¿Y por qué ese título? Como explica María, "todo vuelve, afortunadamente.'Todo vuelve' es un título que me apetecía ponerle y cómo os he dicho, casi todo lo que va en este disco va encriptado".

"Es un disco que está compuesto por once temas porque no he tenido narices a quitar ninguno. Es un disco que está hecho con el alma, palabra que por encima de la faz no hay ninguna. Sentimiento tiene absolutamente mucho y a mí particularmente me gusta, no porque sea mío. En este disco solo hay verdad" ha añadido emocionada.

Y, una pregunta que se hacen muchos de sus seguidores, ¿ha cambiado artísticamente María del Monte en los últimos años?: "Creo que canto de otra manera, creo que los malos momentos te hacen sacar lo más puro que hay dentro de ti, pero por lo demás ninguna otra. Por encima de todo eso yo creo que he puesto el alma" ha concluido.

Tras la presentación, la artista, más tranquila y destacando los momentos de melancolía y nostalgia de la rueda de prensa, ha revelado cuáles son sus expectativas con este esperadísimo disco; y no son otras que "Transmitirle a la gente alegría que tanta falta nos hace, volver a la música que a mí me da la vida y ya está, no tengo grandes ambiciones". ¡Mucha suerte María!