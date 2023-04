María del Monte, pletórica, celebra su 61 cumpleaños en la Feria de Abril

MADRID, 26 (CHANCE)

Preparada para comenzar su gira por Cataluña, María del Monte ha recargado pilas en la Feria de Abril de Sevilla este mismo miércoles celebrando por todo lo alto su 61 cumpleaños al lado de todos sus seres queridos. Junto a su mujer, Inmaculada Casal, y su familia la cantante se mostraba de lo más sonriente en su caseta rodeada de los suyos, entre los que se encontraban sus sobrinas y amigos.

Vestida de flamenca, María no ha dudado en posar para los medios y abrir algunos de los regalos que ha recibido en la caseta donde está celebrando su cumpleaños en el día de hoy. Después de haber pasado por unos años complicados por la pérdida de sus dos hermanos y de su madre, la artista ha renacido y se siente más empoderada que nunca para seguir derrochando su arte encima de las tablas.

Con la vista puesta en su próxima gira, María nos ha confesado que el 12, 13 y 14 estará "en Manresa, Viladecans y Granollers, en los tres teatros de allí vamos a empezar" y ha lanzado un mensaje para todos sus seguidores: "así que Cataluña preparaos que voy para allá. Voy para allá, estaremos esos tres días de mayo que te he dicho".

Después de esos días en Barcelona, descansará unos días y más tarde retomará de nuevo sus proyectos laborales, pero con calma ya que "soy de dosificarme y de buscar ratitos para saborear, que también son necesarios".

En cuanto a la Feria de Abril, María nos ha recordado que "el año pasado no me quise vestir de flamenca, no tenía ánimos" así que "este año ya he dicho vamos para adelante y aquí estamos, pero he cogido el año de más calor, el peor que puede haber en la historia de la feria para vestirme de flamenca, pero está bien empleado".

En cuanto a cómo lleva que sea su primera Feria de Abril como mujer casada nos ha confesado que en realidad "son muchos años ya, pero mira, estamos muy contentas y la verdad que estamos fenomenal". Por último, cuando le preguntamos por el deseo que pide por su cumpleaños... la cantante lo tiene claro: "Salud, salud y salud, lo demás lo buscamos, lo tengo clarinete. Lo demás lo buscamos y más tarde lo encontramos".