María del Monte se pone la vacuna contra la Covid y recuerda a su hermano

MADRID, 12 (CHANCE)

Últimas noticias

María del Monte está viviendo uno de sus peores momentos. Hace dos días tenía que hacer frente a la muerte de su hermano, Juan Carlos, tras contagiarse de la Covid y estar ingresado durante semanas en el hospital. Una dura pérdida que se suma a la de su otro hermano hace unos meses... sin duda, la cantante no está pasando por su mejor momento, pero siempre muestra su mejor cara ante los medios de comunicación.

Hoy, María del Monte ha aprovechado su perfil de Instagram para colgar un vídeo en el que sale poniéndose la vacuna contra la Covid y así concienciar a todos sus seguidores de que se tienen que vacunar contra el virus para acabar cuanto antes con esta situación que nos ha arrebatado la libertad, pero que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel.

El vídeo del día Iberdrola recorta un 19,5% su beneficio a marzo, hasta 1.025 millones

En el vídeo, cómo no podía ser de otra manera, María ha compartido un texto que nos ha emocionado porque hace referencia a su hermano: "Gracias a todos por vuestras muestras de cariño. Acabo de perder a mi segundo hermano por este maldito bicho. Era fuerte, alegre, cariñoso y de las personas más tiernas que me han rodeado. Aunque no le gustaba mostrarlo. A ver si ponemos de nuestra parte y conseguimos acabar con este maldito bicho que tanto sufrimiento nos está causando a todos. Gracias"