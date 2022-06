María del Monte revoluciona el Orgullo Gay de Sevilla con su confesión

MADRID, 23 (CHANCE)

María del Monte siempre ha sido una de las artistas de nuestro país que más ha protegido su vida privada. Quizás no tanto por ella, sino por no ver sufrir a las personas que tenía al lado, pilares fundamentales de su vida que lo han sido hasta el último momento y que no se han separado de ella ni un solo minuto. Y no precisamente porque estos aspectos personales fueran dañinos, sino porque esos detalles se pudieran utilizar para herir.

Hoy, la cantante ha sido protagonista en el Orgullo Gay de Sevilla y ha dado un discurso con el que nos ha emocionado por completo... sobre todo cuando se ha confesado ante todos sus seguidores como nunca antes lo había hecho. Sin pelos en la lengua, María ha dejado claro cuál es su condición sexual y ha reivindicado la libertad y el respeto: "Por mí me da igual, lo que no quiero es que la gente a la que quiero sufran. Quiero que sepáis antes de bajarme de aquí que soy una persona más de los que estamos aquí... y que por supuesto, mi pareja esta tarde/noche está aquí".

Unas palabras que han conmovido a todos los allí presentes y con las que ha conseguido la ovación de todos ellos. Orgullosa y orgullosos, María cuenta con el apoyo de muchas personas que la siguen desde que empezó en el ámbito musical y a los que nunca les ha importado sus relaciones sentimentales ni detalles tan privados de su vida.

De esta manera, la cantaora de flamenco ha hablado con el corazón sobre su orientación sexual, dejando claro que el mensaje no era ese, sino la importancia de tener libertad para que cada uno de poder amar a quién le de la gana con el respeto que se merecen todos los seres humanos.