María del Monte y Toñi Moreno presumen de amistad por redes sociales

MADRID, 7 (CHANCE)

María del Monte es una de las grandes artistas que ha dado nuestro país y como tal, siempre se ha codeado con personajes muy importantes de España. Su amistad con Isabel Pantoja fue de las más comentadas en la prensa del corazón, llegó a tal punto que es la madrina de Isa Pantoja, aunque hace años que fue apartada del clan Pantoja y nunca más se les ha vuelto a ver juntos. Desde entonces o desde siempre, la cantante ha demostrado tener bondad con toda la gente que ha tratado, es por eso y por su profesionalidad, por lo que la artista ha llegado a ser quien es.

Toñi Moreno, que está disfrutando de un verano súper especial, el primero con su hija Lola, ha disfrutado de un buen rato con María del Monte. Y es que parece que las dos se han hecho grandes amigas, fruto de ello el collage que ha colgado en su perfil de Instagram la presentadora de Viva la vida con la cantante:

"Quie*n busca una amigo sin tacha, no tendra* ninguno". Ese proverbio a*rabe es la base de esta amistad que dura ya ma*s de veinte an*os. Nos conocemos con nuestros defectos, y nos queremos a pesar de ellos... por eso somos AMIGAS. Estamos cuando nos necesitamos, nos escuchamos y nos ren*imos mucho, porque ninguna de las dos hace caso a la otra ... nunca! . Somos la versio*n de Juanito Valderrama y Dolores Abril en amigas. Hace poco tiempo la convenci* para que se uniera a la comunidad de instagram y en eso, fijaros que* cosas, me hizo caso. Hacer er favo* de seguirla para que no se aburra y se vaya que la conozco. Mi @mariadelmonte_oficial es la madrina de un*as de mi Lola... una tradicio*n en el mundo del arte flamenco que me encanta. A ver si tengo suerte y me sale artista.#sigueamaríadelmonteporfavò"

Con este pedazo de texto, Toñi Moreno ha dejado más claro que el agua la buena relación que posee con María del Monte. Grandes donde las haya, estas dos protagonistas siempre nos han sacado una sonrisa cuando las hemos visto en televisión.

Tanta amistad tienen que parece que fue idea de Toñi que María del Monte se hiciera Instagram. Y es que recordemos que la cantante lo tiene desde hace poco, pero eso sí, lo ha aprendido a utilizar muy bien porque la última fotografía que ha subido es con su gran amiga Toñi y ¡atención! porque parece ser que echan mucho de menos las discotecas: "Gracias a todos y a ti @tmoreno73 Pasan los años y las discotecas de verano siguen sin ser nuestro fuerte"

Andaluzas, presentadoras, buena gente y con una naturalidad que siempre ha traspasado la pantalla, así son ellas. Toñi Moreno ahora disfruta de un verano en el que no se va a despedir de su público porque presenta todos los fines de semana Viva la vida, pero que sin duda va a aprovechar mucho más el tiempo libre que tenga para divertirse con los suyos.