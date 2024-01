María del Monte se va 'por bulerías' tras las durísimas declaraciones de Isa Pantoja sobre su madre

MADRID, 18 (CHANCE)

No es ningún secreto que Isabel Pantoja no mantiene ningún tipo de relación con su hija Isa desde hace casi un año. Pero si hasta ahora la peruana había intentado 'justificar' la actitud de su madre dejando claro que ella siempre estaría ahí para cuando la tonadillera la necesitase, ahora ya no tiene esperanzas de reconciliación y ha tomado la decisión de tirar la toalla definitivamente.

Y así lo ha revelado en la exclusiva que este miércoles publica la revista 'Lecturas', en la que asegura que no va a llamar a la cantante más veces. "Ha tenido la oportunidad de hablar conmigo y con mi hijo y no lo ha hecho. La responsabilidad de reconstruir la relación con mi madre no recae en mí (...) Hay relaciones de familia que se rompen y ya está" confiesa.

Unas declaraciones en las que reconoce que cree que no van a volver a tener una relación y sobre las que le hemos preguntado a María del Monte, examiga íntima de Pantoja y madrina de Isa. La folclórica, acompañada por su mujer Inmaculada Casal, ha amadrinado el desfile benéfico de la Hermandad del Rocío en la Pasarela We Love Flamenco de Sevilla y, fiel a su discreción, ha evitado pronunciarse sobre la ruptura total de la cantante de 'Marinero de luces' y su hija.

Dejando claro que no piensa pronunciarse sobre Isabel -ya que no lo ha hecho nunca desde que rompieron su amistad hace más de dos décadas- María no ha dudado en desmarcarse de las polémicas de la viuda de Paquirri arráncandose a cantar unas sevillanas ante los micrófonos de Europa Press: "Del Salvador de Sevilla como lo quieran llamar, tan sevillana y sencilla qué bonita es mi hermandad".