María Palacios, hermética sobre la maternidad de Ana Obregón

MADRID, 29 (CHANCE)

Hace escasamente unos minutos, Ana Obregón rompía su silencio a través de su perfil de Instagram confesando que "llegó una luz llena de amor a mi oscuridad" tras conocerse que ha sido madre con 68 años por gestación subrogada en Miami. Un proceso que ha provocado que vuelva a vivir, tras y como ella misma ha explicado en su publicación. Una noticia que ha publicado la revista ¡HOLA! en exclusiva este miércoles y que anunciaba el martes por la noche.

Alessandro Lequio atendía a las cámaras de Europa Press y aseguraba que no iba a hacer ningún comentario al respecto y que luego ha vuelto a repetir en 'El programa de Ana Rosa' donde colabora. Eso sí, ha explicado que era conocedor de "todo" lo que estaba ocurriendo en la vida de la actriz.

De esta manera, parece que el colaborador no va a hacer ningún comentario público sobre esta decisión de Ana, al igual que tampoco ha hecho sobre la muerte de su hijo Aless Lequio desde el 2020. Una postura que ha sido muy respetada en su programa y en los medios de comunicación y que ahora su mujer, María Palacios, también ha tomado.

En este contexto, Palacios ha celebrado este miércoles su 45 años y se ha dejado ver en el centro de Madrid junto a Lequio disfrutando de una comida. Haciendo gala a su discreción, la periodista llegaba al restaurante sin querer hacer ningún comentario al respecto y agradeciendo a la prensa las felicitaciones.

Tras disfrutar de una comida con su marido, María abandonaba el lugar asegurando que no va a entrar en esta noticia: "Perdonad, pero de este tema no voy a hablar" y desvelaba que está encantada de seguir cumpliendo años y más, al lado de su marido: "Me encanta cumplir años".