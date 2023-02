María Palacios reflexiona sobre la maternidad: "Ha llegado tarde, pero para mí es perfecto"

MADRID, 11 (CHANCE)

El pasado 9 febrero, la periodista Belén Junco presentó en Madrid su novela 'La reina de Nairobi'. Allí pudimos ver a algunos rostros conocidos, como el de María Palacios, que no dudó en acudir a esta cita por su relación con la escritora. Muy feliz por el momento que está viviendo, la mujer de Alessandro Lequio nos habló de la actualidad y de su faceta como madre.

María se deshizo en halagos hablando de Belén, ya que le "adoro, es una mujer increíble, maravillosa, llena de iniciativas, luchadora, valiente". La periodista ha seguido de cerca el nacimiento de esta novela ya que "cuando me contó que iba a escribir un libro hace ya algunos meses no me sorprendió nada, lo lleva en la sangre".

Aprovechábamos el momento para preguntarle por la presentación al público que hizo hace unos días Ana Obregón de la 'Fundación Aless Lequio' y María no dudaba en apoyarle con sus palabras: "Creo que cualquier iniciativa en este sentido pocas me parecen. Es súper necesaria la investigación para avanzar en la cura de esta maldita enfermedad y si es para cáncer en niños o jóvenes, me parece aún mejor".

María, que cumple 25 años de relación con el colaborador de 'El programa de Ana Rosa' entiende a las personas que pensaban que no iban a durar nada cuando comenzaron su relación: "bueno, lo puedo también entender. Ha pasado mucho tiempo ya, yo era muy joven y bueno, es natural y comprensible" aseguraba.

En cuanto a la maternidad y lo que ha significado para ella, María sonreía y nos confesaba que "adoro a mi enana. Ha llegado tarde, pero para mí es perfecto, después de tantos años juntos las cosas vienen como vienen, al final lo encuentro positivo. Cuando empiezas a tener los niños al principio luego no sé, me gusta cómo ha cuadrado todo, perfecto". No cabe duda de que la periodista está viviendo uno de los mejores momentos personales de su vida y que está exprimiendo al máximo la niñez de su hija.