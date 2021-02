María Patiño contesta a Kiko Rivera tras escuchar sus descalificaciones en 2006

MADRID, 3 (CHANCE)

María Patiño ha tenido que escuchar unas declaraciones de Kiko Rivera en 2006 hablando de ella esta tarde en 'Sálvame Diario' y lo cierto es que no le han sonado a nuevo porque ya era conocedora de esas declaraciones, pero ha lanzado un mensaje muy directo al pequeño del alma de Isabel Pantoja, a Gustavo González y a Pablo, otra de las personas que se encontraban en ese momento en el que se grabó al dj. Y es que en la grabación que se ha emitido, solo hemos podido escuchar insultos, pero hay una parte que por horario no se ha podido exponer públicamente mucho más fuerte en la que se hablaba de ella sin piedad.

"A mí esto ya me había llegado" empezaba diciendo María Patiño, pero el mensaje lo tenía muy claro en su cabeza: "Tenéis una ausencia de educación y sois los tres absolutamente machistas, utilizáis a la mujer como un trapo y la queréis ningunear haciendo uso de presuntas relaciones que no sabéis si son verdad. Descalificáis a la mujer por falta de educación, tú nunca la tuviste Kiko, no solo no la has tenido sino que también has tenido la ausencia de tu madre".

La colaboradora de televisión no puede llegar a entender como sus compañeros y el hijo de Isabel Pantoja hablan así de una mujer y asegura que: "Hay una realidad, yo nunca me he metido con tu fisico tú si con el mío, me da pena que tres tíos que sois padres, dos de ellos de niñas, utilizáis ese tipo de descalificativos porque imaginaros que se lo dicen a vuestras hijas".

Terminaba su discurso explicando y deseando que ninguno de ellos sufran esos insultos hacia sus seres queridos el día de mañana: "Si no tienes esa educación con 18 años tampoco la vas a tener con 40, espero que en el futuro no lo sufráis vosotros en vuestras propias carnes, porque espero que vuestras hijas vivan en la libertad que yo he tenido a lo largo de mi vida".

En cuanto a Gustavo González, la presentadora de 'Socialité' ha asegurado que su relación no es la misma desde hace un tiempo, pero confiesa sentirse apenada por lo que ha escuchado de él: "Me da pena, cuando era más jovencita sí me hacía daño, ahora ya no, yo nunca lo he logrado entender, ahora me da pena porque en los momentos de cabreo entiendo que salgan cosas feas, pero esa manera de hablar forma parte de una educación".