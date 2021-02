María Patiño da la última hora sobre la relación de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

MADRID, 21 (CHANCE)

Llevamos toda la semana pendientes de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez, ya que después del encontronazo que tuvieron en 'Sálvame Diario', no hemos vuelto a verles juntos y lo peor de todo, la princesa del pueblo no ha vuelto a su programa. Muchos dicen que ha decidido dejar de trabajar en ese formato porque es la segunda vez que discute con el presentador, pero lo cierto es que todos los compañeros que tienen relación con ella aseguran que está tranquila.

María Patiño ha aprovechado hoy en 'Socialité' para dejar claro que ambos están tranquilos: "Los dos lo están llevando bien porque son dos buenas personas", pero le ha comentado a su compañera que no quería decir nada más porque quería respetar a sus dos amigos: "No me quiero pronunciar, es un tema que les corresponde a ellos y por el cariño y el respeto que les tengo a ellos no voy a decir nada".

Lo que sí que ha querido confesar la presentadora de televisión es que espera y desea que ambos solucionen ya sus diferencias porque: "Estoy convencida de que todo en esta vida, menos la muerte, tiene solución", aunque se ha mantenido firme y no ha desvelado cómo se encuentra cada uno: "No lo sé, es una cuestión tan personal... Jorge ayer no estaba más serio de lo normal eh, lo he visto como siempre, a Belén yo la veo tranquila porque mantengo comunicación con ella".