María Patiño se derrumba en directo como nunca antes la habíamos visto

MADRID, 29 (CHANCE)

Todos cometemos errores y María Patiño no iba a ser menos. La periodista le ha dado favorito a un tweet que no deja en buen lugar al programa en el que colabora y que arremete duramente contra su amiga, Belén Esteban. Ella no se había dado cuenta hasta que Miguel Frigenti lo ha contado en directo y la presentadora acudía a hablar con el director porque no era consciente de ello.

Todos sabemos que las redes sociales son muy peligrosas y muchos somos los que damos 'me gusta' en Twitter a tweets que ni si quiera leemos o simplemente por descuido. Quién iba a pensar que María Patiño va en contra de su propio programa y de su amiga, Belén Esteban... y lo cierto es que la colaboradora en cuanto ha visto lo que había sucedido se ha derrumbado en directo y ha pedido perdón.

Su reacción es más que evidente. No ha sido consciente de haber dado 'me gusta' a ese tweet, todos somos conocedores de la relación de amistad que hay entre María y Belén Esteban y sabemos que nunca arremetería contra ella públicamente y menos por redes sociales.

María Patiño es una profesional de la comunicación y siempre ha ido de frente, con sus amistades ha hablado en privado y en los platós es una de las más objetivas. Un descuido lo tiene cualquier, pero esta vez le ha tocado a la periodista y lo cierto es que la hemos visto muy afectada en directo por haber cometido ese pequeño 'error' que a todos nos puede pasar.