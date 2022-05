María Patiño se emociona inaugurando su propio probador en Aluche

MADRID, 27 (CHANCE)

Después de que el miércoles se proclamase ganadora de la 'Sálvame Fashion Week', María Patiño ha sido galardonada en la tarde de este viernes con un probador que ha recibido su propio nombre en una tierra de barrio en Aluche... un momento histórico que hemos podido vivir en directo y que ha emocionado a la periodista al percibir el cariño del público del programa.

María abandonaba las instalaciones de Telecinco en una limusina de color rosa y llegaba al barrio de Aluche entre aplausos y gritos de todos los ciudadanos que han querido ir hasta la tienda de ropa para ver en vivo a la colaboradora. Una vez dentro del comercio, la periodista confesaba emocionada que: "Es increíble de verdad, Terelu al final trabajamos para ellos" y se rompía sin poder terminar: "A veces sí que necesito que me... bueno... es que yo soy muy tontona".

Terelu le preguntaba a su compañera cómo había recibido el cariño de todos los allí presentes y esta aseguraba que: "Me llaman 'Patiño' porque nunca me han llamado por mi nombre, no he dejado que me besen porque yo solo doy la mano en los actos sociales, todos lo han respetado" y añadía: "Hemos vivido todos momentos complicados, pero yo creo en lo que trabajo, en el programa en el que estoy, siempre he dicho que hay una recompensa y esto te da el subidón para saber que no estamos equivocados porque entretenemos a la gente".

El momento más emotivo ha sido cuando María Patiño ha cortado la tira que había en su propio probador y veía como estaba decorado con una fotografía suya, un espejo y un cártel arriba en el que se dejaba ver: "PROBADOR MARÍA PATIÑO". Un momento histórico para todos, que ha hecho mucha ilusión a una de las colaboradoras más todoterreno de la televisión.