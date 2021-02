María Patiño escucha las críticas de sus compañeros

MADRID, 27 (CHANCE)

Hace unos días vivíamos un hecho histórico, Anabel Pantoja subía a la redacción de 'Sálvame Diario' para pedirle disculpas a los trabajadores del programa por haberles calificado de 'torpes'... acto seguido, era María Patiño la que se adentraba en la redacción del programa y recibía críticas de la mayoría del equipo, ya que algunos aseguraban que iba con aires de 'Beyoncebe' (Beyoncé), no saludaba a los compañeros y ni si quiera se sabía sus nombres.

Hoy, María Patiño ha tenido que escuchar las opiniones del equipo de 'Socialité' y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos porque son muy distintas a las de los compañeros de 'Sálvame'. Aunque aseguran que no se sabe los nombres de todos los compañeros, muchos han defendido esta acusación explicando que no comparte mucho tiempo con ellos.

El vídeo del día IAG pierde 6.923 millones en 2020 frente a beneficios de 2019 por el Covid

Una persona de producción le ha aconsejado a la periodista: "Deberías abrirte un poco más a la gente de la redacción porque hay gente que no habla contigo, yo creo que eso no vendría mal", algo que María ha agradecido y que ha asegurado que tendrá en cuenta.

Una editora ha confesado que tiene muy buen recuerdo de ella porque en la última cena de Navidad del equipo, la presentadora fue muy divertida e incluso tiene una anécdota con su nombre: "Si piensas en la cena de Navidad de 2019 te trae buenos recuerdos ¿no? después de la cena bajamos a un local y nos dedicastes unas palabras... me llamaste Esti y me llamo Jessi, gracias a ti me llama así toda la redacción".

Otros han desvelado que: "Eres hiper mega divertida" y otro compañero ha justificado que no se sepa los nombres de todos: "No me extraña que no conozcas los nombres de la gente porque no coincidimos mucho, me llamo igual que una chinchilla tuya".

En definitiva, opiniones que son razonables ya que María no pasa tanto tiempo en la redacción que ellos, que son el pilar fundamental del programa, quienes consiguen que todo salga perfecto el sábado y el domingo. El balance de sus compañeros ha sido muy positivo y si hay algo en lo que coinciden la mayoría es en tener más trato con la presentadora ya que aseguran es muy divertida... eso sí, la asignatura pendiente de la periodista queda claro que es aprenderse los nombres.