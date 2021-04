María Patiño habla de sus retoques estéticos

MADRID, 7 (CHANCE)

María Patiño ha hablado esta tarde en 'Sálvame Diario' sobre las operaciones estéticas que se ha realizado a lo largo de su vida. Siempre tan sincera y sin tapujos a la hora de hablar de los retoques que lleva a cabo en su físico la colaboradora ha confesado que han sido varios los tratamientos a los que se ha sometido.

Este fin de semana se tocaba el tema de sus operaciones en 'Viva la vida' y hoy ha tenido que escuchar el vídeo recogido por su programa. María ha desvelado que ella empezó a someterse a retoques estéticos cuando superó sus problemas de alimentación: "Cuando yo superé los problemas de alimentación, después de someterme a una terapia, es cuando mi terapeuta me dijo que era el momento de hacerme algo, no cuando estaba en pleno proceso. Mi primera operación me hice la punta de la nariz y al siguiente año me hice el tabique".

Además, la periodista le ha desvelado a Paz Padilla que el próximo retoque estético que tiene en mente es hacerse una hidratación en las rodillas, pero para el año pasado. Con esto, María nos demuestra de nuevo la libertad desde la que habla y la sinceridad de la que siempre ha presumido en los platós de televisión cuando no ha mentido a la hora de decir los tratamientos y operaciones que se ha realizado.