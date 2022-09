María Patiño hace un repaso por su vida en 'Sálvame Diario'

MADRID, 30 (CHANCE)

María Patiño ha protagonizado en esta ocasión la sección 'María Patiño frente María Patiño' y se ha mostrado de lo más sincera junto con Terelu Campos. La periodista ha realizado un repaso a los inicios de su profesión y ha recordado, muy emocionada a su amiga, Mila Ximénez.

Una de las primeras imágenes de María en Telecinco se producía en 'El programa de Ana Rosa', donde estuvo trabajando mucho tiempo hasta que pasó a 'Sálvame Diario'. Actualmente la relación con la presentadora no es la misma, pero sigue siendo buena, de hecho ha contado que le mandó "un mensaje cuando nos enteramos que se había puesto enferma".

María no olvida un momento súper complicado que pasó en el ámbito personal cuando trabajaba allí y la presentadora se portó fenomenal: "le dije a ana 'hoy no voy a poder hablar en directo, voy a romper a llorar' y recuerdo que no solo lo cumplió, sino que cuando terminó el programa puso a su disposición su coche para ir a ver a una persona que yo necesitaba. Son cosas que no voy a olvidar jamás".

La presentadora también ha tenido palabras bonitas hacia Jorge Javier Vázquez, con el que tiene una amistad de hace años: "le cuesta mucho decir 'te quiero', a mí también. Hace relativamente dos años me llamó, me dijo cosas que me tenía que decir, duras, me puso las pilas y además tomé una decisión y pedí ayuda. Esas cosas las valoro".

En cuanto a Mila, María se ha roto al ver un vídeo con imágenes de la recordada colaboradora y confesaba que: "yo fui muy cobarde en la enfermedad de Mila, me costó mucho al principio y cuando estaba tan malita me costó. Vi el deterioro de mi padre y no quería ver el de ella, pero la manera en la que me protegió, me entendió, como me quiso... ostras".

De ella ha aprendido "la capacidad que ha tenido para dejar atrás, de no tener la necesidad de vengarte nada.... ella se fue en su mejor momento". María también ha desvelado que "todavía los domingo, que era cuando quedábamos, la sigo echando de menos. La primera vez que quedamos solas no sabíamos de qué íbamos a hablar".

Además, la presentadora ha desvelado cómo se despidió de ella: "cuando ella me llamó a través de su hija para despedirse, me dijo 'nos vemos en la muralla'. Ahí me volvió a proteger, no sé si hubiese estado preparada para despedirme de ella". Un emotivo recuerdo que ha compartido con toda la audiencia de 'Sálvame Diario'.