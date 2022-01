María Patiño responde a Rocío Flores desde 'Socialité'

MADRID, 8 (CHANCE)

Este viernes Rocío Flores utilizaba el plató de 'El programa de Ana Rosa' para contestar a María Patiño tras haber afirmado días atrás que era el brazo armado de su padre, Antonio David Flores y asegurar que tiene que seguir defendiendo públicamente que su padre no es la persona que Rocío Carrasco ha asegurado en su documental. Unas palabras que han traído cola y que hoy, la presentadora, ha decidido rebatir.

"He estado denunciada penalmente por Julián Muñoz, denuncia que gané, me pedían 4 años de prisión. Si Rocío Carrasco ha hablado en esos términos de Antonio David... por qué no denuncia a Rocío Carrasco, por qué no la lleva a ella y me lleva a mí" reflexionaba María Patiño después de asegurar que su pensamiento sigue siendo el mismo que hace unos meses, Rocío Flores es víctima.

En cuanto a la polémica de los carteles, María Patiño le ha querido recordar a Rocío Flores que: "En ese momento cometo un error, sigo poniendo en duda que hubiese 508, jamás dije que era una denuncia falsa, puesto que la denuncia existe, pero cometo un error que asumo y que reacciono a los tres días y que nadie ha recordado. Nunca hubo un juicio. Sigo cuestionando que hubiera tantos carteles".

María no se ha quedado callada y ha contestado también a las afirmaciones de la joven en las que aseguraba que la periodista no tenía credibilidad: "su padre ha anunciado que me ha demandado, el hecho de estarlo no me quita un ápice de credibilidad" y le enviaba un mensaje a Antonio David: "jamás he llamado a la prensa para dar información equivocada de gente a la que quiero como hiciste tú con Gustavo González".

Y además, la periodista ha recalcado que en el pasado si que recurría a ella para contarle cosas con el objetivo de hacerlas públicas: "esa ausencia de credibilidad que dice Rocío, yo soy la misma persona a la que ella le contó las veces que había llamado a su madre para que lo contase en televisión y a la que le contó que no tenía una orden de alejamiento cuando fue condenada por maltrato habitual hacia su madre".