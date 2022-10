María Patiño sorprende y pide disculpas a Terelu Campos

MADRID, 7 (CHANCE)

La hija de María Teresa Campos ha protagonizado esta tarde en 'Sálvame' la famosa sección 'Terelu Campos frente a Terelu Campos' y ha hecho un repaso a su vida profesional, pero también a la personal. Un espacio en el que ha hablado sobre su amistad con Mila Ximénez, sus enfrentamientos con Kiko Hernández y ha terminado con un bonito perdón por parte de María Patiño a la presentadora por cómo le trató en el pasado.

Terelu ha hecho un repaso a su vida profesional y ha confesado que se siente enorgullecida por haber trabajado con los grandes de la comunicación como María Teresa Campos, Jesús Hermida o Jorge Javier Vázquez. Desvelando por primera vez que, en cuanto tenga una situación económica buena, dejará la televisión, pero no los medios de comunicación.

En este repaso no ha podido faltar acordarse de los dos cáncer que ha tenido de mama y cómo esto le ha afectado en su vida, sobre todo el momento de decidir hacerse la doble mastectomia para evitar, en mayor medida, volver a pasar por ese terrible infierno. Un paseo por su vida en el que no han podido faltar las lágrimas, pero también las sonrisas, como la que ha tenido al final tras su 'reconciliación' con su amiga y compañera, María.

La presentadora advertía de que tenía la necesidad de decirle algo y no tardaba: "Siempre me pregunté por qué he sido tan dura contigo, siempre he querido demostrar al mundo que primero era profesional y luego amiga. Me he dado cuenta que no, que primero quiero ser amiga y luego profesional. Lo siento Terelu".

Un momento de lo más emotivo que ha terminado con un abrazo entre las dos presentadoras, pero con una reflexión de Terelu que refleja que no es rencorosa con su compañera: "no dejas de ser mejor profesional por ser más amiga". De esta manera y aunque ya llevábamos viendo entre ellas buena sintonía, María se ha desahogado y le ha pedido esas disculpas que tanto necesitaba su amiga.