María Pedraza confirma que su relación con Jason Fernández va viento en popa

MADRID, 15 (CHANCE)

El romance veraniego que vivió junto al actor Jason Fernández se ha consolidado con el paso de los meses y ahora, no hay nada que le haga ocultar la felicidad que siente por la estabilidad emocional que tiene en su vida. Este jueves, María Pedraza se dejaba ver en la premiere de la película 'Sociedad de la nieve' y no podía evitar sonreír al ser preguntada por él.

Fue la revista 'Diez Minutos' la que destapó este amor con unas fotografías en las que podíamos verles juntos, compartiendo momentos de lo más románticos con gestos cariñosos y besos que reflejaban perfectamente el idilio veraniego que vivían. Ahora, su relación es un hecho.

Disfrutan de tanta estabilidad que María dejaba entrever una posible boda con el actor para este 2024: "No sé, no tengo ni idea dejo que la vida me sorprenda" y es que, si su chico le pide matrimonio sabe perfectamente que le respondería un 'Sí, quiero': "Hombre, claro, por supuesto".

Como nunca antes, María nos confesaba que su novio "es bello por dentro y por fuera" y que "es increíble, cuando vamos aprendiendo en la vida y pasando experiencias es muy bonito encontrar a alguien con quien hablas el mismo idiomas"... por lo que no hay ninguna duda de que ha encontrado a su alma gemela.

Por último, le preguntábamos por su expareja, Álex González, y la actriz dejaba claro de una vez por todas que mantienen buena relación: "sí, amigos y compañeros"... tras muchos rumores sobre ambos, parece que han sabido enterrar sus diferencias y quedarse con lo bueno de su noviazgo.