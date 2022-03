María Pin Gómez, nombrada subdirectora de Sociedad y Cultura de Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Presidencia de Europa Press ha nombrado a María Pin Gómez subdirectora de la sección de Sociedad y Cultura de Europa Press.

Pin Gómez ha desarrollado toda su carrera profesional en Europa Press desde 1997, cuando se incorporó a la sección de Sociedad como redactora de Asuntos Sociales y, más tarde, de Medio Ambiente y Ciencia. Posteriormente, en 2008, fue nombrada Jefa de Sociedad. Desde 2013, era la redactora jefa de Sociedad y Cultura.

Nacida en Castellón el 14 de noviembre de 1976, es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (1999) y cuenta con el 'Advanced Management Program in Media and Entertainment', del IESE Business School-University of Navarra (2012) y el 'Intertainment & Media Management', de la Universidad de Nueva York (2006).