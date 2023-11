María Pombo asegura que no tiene ningún problema con Carmen Lomana

MADRID, 4 (CHANCE)

Carmen Lomana desvelaba hace unos días en el programa 'Fin de Semana' que no mantiene ningún tipo de relación con María Pombo porque esta se enfadó con ella: "Me cae muy bien, pero critiqué que sacara al niño recién nacido en sus brazos cantando la cucaracha con una aplicación que se le veían los dientes y todo".

Al parecer esas declaraciones de Carmen, hablando de su hijo, no gustaron a la influencer y de ahí su enfado con ella... pero lo cierto es que Europa Press hablaba con la Pombo este viernes en la alfombra de los 40 Music Awards y nos ha desvelado que nada de lo que se ha contado es verdad.

María nos aseguraba que "me ha sorprendido muchísimo eso porque me llevo muy bien con ella" y dejaba claro que "no sé qué ha podido pasar ahí. A lo mejor se a lo mejor se está confundiendo de persona", además de reconocer que le cae muy bien: "De hecho, me cae muy bien, cuando nos vemos en eventos, nos llevamos muy bien".

Por ello, la mujer de Pablo Castellano quiso zanjar estas especulaciones y aseguró que segura que no tiene ningún problema con ella y le encantaría tomarse un café para hablar de ello: "Pues me encantaría verla porque no estoy entendiendo lo que está pasando... Fenomenal, claro que sí. Cuando quiera".

Por último, le preguntábamos por la boda de su hermana Marta y nos confesaba que "fue increíble. Ha sido espectacular. De hecho, está Marta ahora... fue la novia más guapa. Fue, vamos, increíble la boda. Increíble, súper emotiva".