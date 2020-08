María Pombo desvela por qué eligió el nombre de Martín para su futuro hijo

MADRID, 7 (CHANCE)

María Pombo y Pablo Castellano están pasando por el mejor momento de sus vidas, y es que tras un año del gran día de su boda, los dos tortolitos están esperando a su primer hijo. Tal es la ilusión que tienen los dos, que al poco tiempo de anunciar su embarazo, pregonaron a los cuatro vientos el sexo del bebé y su nombre, Martín.

La influencer nos ha confesado cuál es la última hora sobre su embarazo: "Alucinando con todo lo que sientes estando embarazada, pero estoy fenomenal y disfrutándolo muchísimo. Súper positivo. Claro, con las típicas molestias del embarazo, pero súper feliz".

Muy pendiente e ilusionada con su próxima revisión, María nos cuenta que: "Por ahora me quedo en Madrid, vamos a ir a ver a Martín que tenemos una ecografía muy importante y ya veremos que depara el futuro". Y es que si hay otra cosa que le haga estar ilusionada es su nueva casa, ya que está a la espera de que terminen la obra: "Todavía estamos con el tema de la casa, terminando los últimos detalles".

La influencer, que parece que tenía decidido junto a su marido el nombre del bebé desde el principio del embarazo, nos ha explicado por que Martín se ha llevado todas las papeletas: "Nos gustaba mucho a los dos. Dé niñas teníamos muchos, pero de niños muy pocos y fue una decisión muy clara". Sobre cómo lleva el tratamiento de su enfermedad, asegura que: "Muy bien, adaptándome a él y a lo que hay después, el día después. Muy bien, muy contenta, se adapta al embarazo que es lo más importante".

Y es que ya sabemos que María Pombo es íntima amiga de Laura Matamoros y por eso, esta informada del estado de salud de su padre, Kiko Matamoros: "He leído, no me he enterado mucho, pero escribiré a Laura para ver qué tal está".