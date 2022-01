María Pombo desvela el motivo de su reducción de pecho

MADRID, 19 (CHANCE)

María Pombo ha hablado a través de stories en su perfil de Instagram y ha hablado por primera vez tras la operación quirúrgica a la que se ha sometido para hacerse una reducción de pecho, una de las operaciones más habituales en la mujer, pero que nadie esperaba que la influencer se realizara.

La mujer de Pablo Castellano ha explicado que los profesionales le han asegurado que: "De aquí a tres semanas veré la luz al final del túnel y, después de seis meses, veré el resultado", ya que todavía es muy pronto para ver resultados físicos.

María ha reflexionado con sus seguidores y ha asegurado que: "Tener mucho pecho a veces es muy bonito, a mi me encanta, es una cualidad mía que me gusta", pero "ha llegado un punto que se ha sobrepasado, sobre todo después del nacimiento de Martín... por comodidad pura y dura la he decidido así".

Y es que son muchas las personas que se han realizado esta operación, como Anita Matamoros por comodidad y además, ha elegido esta semana porque tenía menos compromisos laborales: "Decidimos que en enero me operaría y así ha sido, cuando pase más tiempo os iré contando más la experiencia, estoy estupenda, ayer estaba más incómoda, solo siento agujetas fuertes en el pecho".