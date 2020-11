María Pombo nos cuenta cómo se encuentra tras las contracciones que la llevaron al hospital

MADRID, 10 (CHANCE)

María Pombo vivió un susto enorme la semana pasada cuando, de madrugada y a causa de unas intensas contracciones - todavía le quedan casi dos meses para salir de cuentas - tuvo que ir al hospital para comprobar que todo marchaba bien. Afortunadamente, y como la influencer contó a trávés de sus redes sociales, tanto ella como su hijo, Martín, están perfectamente y todo quedó en una anécdota que hoy la modelo nos cuenta entre sonrisas.

"Empecé con unas contracciones, que por lo visto son muy normales. Es de madre primeriza total. Me dijeron que está todo muy bien y que vida tranquila ahora", confiesa María con un evidente alivio, asegurando que el pequeño Martín "está dando guerra. A ver si cuando salga es así o es tranquilito. Da muchisimas pataditas. Está a tope dentro".

La popular influencer, más radiante que nunca, no sabe cuándo nacerá su primer hijo: "Está grande, está hiperactivo. Supuestamente es para el 2 de enero, pero no sabemos. Me lo cambian cada vez que voy a verlo". Confiada, la mujer de Pablo Castellano nos cuenta cómo afronta el parto: "La verdad es que no tengo miedo, estoy tranquila y que pase lo que tenga que pasar, que nazca bien que es lo importante". "Pablo estará allí que es el que tiene que estar y luego me irán a ver si se puedo y nos iremos adaptando", señala.

Feliz porque su espectacular casa "ya está terminada", María desvela que todavía no tiene preparado el cuarto del pequeño Martín: "Está más o menos. Faltan algunas cositas".