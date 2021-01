María Pombo y Pablo Castellano, felices con el nacimiento de Martín, aseguran que quieren tener familia numerosa

MADRID, 9 (CHANCE)

María Pombo y Pablo Castellano están viviendo unos días espectaculares al lado de su hijo Martín y es que desde que su primer hijo vino al mundo están disfrutando al máximo de él en todos los aspectos. La pareja ha salido a disfrutar de una comida con amigos para desconectar y hablar de cómo llevan estas primeras semanas con el pequeño en casa y lo cierto es que no se les puede borrar la sonrisa del rostro.

La pareja salía de un restaurante con un peluche gigante y explicaban lo bien que se porta Martín: "Súper bien, la verdad que es un santo y tenemos mucha suerte por ahora. Es un bebé trampa por ahora... La verdad es que nos deja dormir, solo duerme y come".

Aunque todavía es pronto para pensar en el futuro, si algo tiene claro la pareja es que quieren tener una familia numerosa y ya tienen en mente darle más hermanitos a Martín: "Yo quiero tener familia numerosa seguro, no sé cuándo, pero querré más hermanitos para Martín".

Ahora está en el aire si el siguiente hijo que tengan será niña o niño: "Pues la verdad es que estoy encantada con el niño, yo que quería niña estoy encantada con el niño, estoy como que es mío y no sé, estoy muy feliz. Si vienen más niños no me importa". No hay duda de que la pareja está viviendo uno de los mejores momentos de su vida después de haberse dado el 'Sí, quiero' y de haber estrenado hace pocos meses su nueva casa.