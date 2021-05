María Pombo, pletórica por el embarazo de Laura Matamoros

MADRID, 14 (CHANCE)

María Pombo está en uno de los momentos más dulces de su vida. Enamoradísima de Pablo Castellanos, disfrutando de su faceta de mamá del pequeño Martín - que a sus casi 5 meses tiene completamente conquistada a su famosa mamá - y triunfando en el terreno profesional. Y es que la 'reina' de Instagram en nuestro país está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores en un frenético momento en el que compagina su labor de influencer con la grabación de su primer programa de televisión, 'El desafío', que está suponiendo todo un reto.

Ilusionada, María confiesa que su debut televisivo "está yendo súper bien, me lo estoy pasando increíble, no quiero que acabe porque esto es una vez y ya". "Yo soy bastante patosa, muy poco competitiva y hacer la prueba es una sorpresa, lo increíble es que las estoy haciendo", asegura cuando le preguntamos cómo es como concursante.

Sin acostumbrarse todavía a la tele y a las cámaras, la instagramer revela que "no me veo siendo yo al 100%. Estoy ahí como la típica niña vergonzosa de clase cuando yo soy cero vergonzosa. A ver si al final del programa me suelto. Pero me cuesta. Veo tantas cámaras, tanta gente famosa a mi alrededor que me cohibo un poco".

Feliz con sus compañeros - entre los que se encuentran rostros tan populares como Jesulín, Raquel Sánchez Silva o Norma Duval - la influencer confiesa que está sorprendida de que "sean tan cercanos, tan simpáticos. Me están arropando mucho, soy la nueva y me están apoyando mucho". Raquel Sánchez Silva me está dando consejos constantemente, Lorena Castell también, todos. Roberto Leal también es un encanto, me está diciendo que sea yo, que no me cohíba con las cámaras y la verdad es que son todos increíbles", comenta, convencida de que se llevará más de un amigo del programa.

A punto de alcanzar los 2 millones de seguidores en Instagram, María desvela que "es muy fuerte. No me lo creo ni yo". Sin embargo, con los pies en la tierra, señala que "prefiero no pensarlo mucho. Para mí es una pequeña gran familia y me encanta y comparto demasiado creo", aunque sostiene que la fama no le ha cambiado: "Yo creo que no. De personalidad para nada, sigo haciendo los mismos planes, soy la misma, eso tiene que juzgarlo mi entorno, pero creo que soy la misma".

Íntima amiga de Laura Matamoros, María habla feliz de su inesperado embarazo: "Todo su entorno estamos súper felices, es algo que ella deseaba con toda su alma, con lo cual estamos súper contentos por ella. Estaba deseando darle un hermanito a Mati y está muy contenta, me alegro mucho por ella".

"No conocía a Laura mucho hasta hace casi dos años y la juzgaba por lo que veía en televisión, la verdad es que es una persona completamente diferente. Es buena, se merece todo lo bueno que le pase porque ha tenido una vida bastante dura", asegura María, que desvela que ella supo el embarazo "desde el minuto 1. Para mí fue un notición, ella estaba asustada al principio por la situación, pero realmente se le caían las lágrimas de felicidad", nos cuenta emocionada, sin revelar si Laura supo que estaba embarazada antes o después de la ruptura.