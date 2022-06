María Ramírez publica este jueves 'El Periódico. 25 años de auge y catarsis del periodismo en Internet'

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La periodista y subdirectora de elDiario.es, María Ramírez, publica este jueves 9 de junio 'El Periódico. 25 años de auge y catarsis del periodismo en Internet' (Debate), donde aborda la historia del periodismo de los últimos 25 años, a través de su experiencia de primera mano en medios como el 'Washington Post', 'El Mundo' o Univision Noticias.

Según ha informado la editorial Debate, la cofundadora de 'El Español' y Politibot pone de manifiesto que "los últimos veinticinco años han sido tal vez los más agitados para la historia de los periódicos en lo que se refiere a la revolución de las herramientas y el impacto global" de lo que hacen.

"En un momento como este, de ebullición de la información y también de confusión sobre qué es el periodismo, tenía especial interés en mirar atrás y contar, a través de mi experiencia personal, la vida de redacciones entre ilusiones, desilusiones y la energía infinita que siempre nos dan las noticias", detalla la autora de 'El Periódico'.

Al ser preguntada por la situación actual de la prensa, la periodista María Ramírez la define en la siguiente frase: "La prensa siempre está en busca de un camino y lo encuentra más a menudo de lo que parece".

Sobre si puede sobrevivir el periódico en la era de internet, la subdirectora de elDiario.es señala que "el periódico ha cambiado y se enfrenta continuamente a nuevos dilemas". "Cada vez está más claro que su modelo de negocio solo es verdaderamente lucrativo para unos pocos medios en el mundo", opina.

No obstante, María Ramírez sostiene que "no solo ha sobrevivido a internet, sino que en muchos casos ha florecido en su era". "La prueba de ello es la cobertura de las turbulencias de los últimos años, desde la victoria de Donald Trump y el Brexit hasta la pandemia y la invasión rusa de Ucrania", pone de relieve Ramírez, quien presentará el libro en Madrid el próximo martes 14 de junio.

En relación con lo que enseña la revolución digital en Estados Unidos, la autora opina: "La lección es que la grandeza de los periódicos está en sus redacciones, su misión y su trabajo más básico que cosecha éxitos cuando los recursos y las prioridades están en el corazón de la información".

"Les costó, pero al final los triunfadores de la nueva era del periodismo en internet han sido el 'New York Times', el 'Washington Post' o incluso el 'Boston Globe', y no tanto Buzzfeed, Vox Media y otras startups que supuestamente iban a reinventar el modelo de negocio porque los periodistas no éramos capaces de hacerlo", asegura la colaboradora del 'Washington Post'.

Respecto a si la prensa española ha estado a la altura de la revolución de internet, Ramírez indica que, "como sugieren varias personas entrevistadas en este libro, a menudo los gestores de las empresas llegaron tarde, gastaron demasiado donde no debían o confiaron en falsos gurús, pero esto ha contrastado a menudo con el empuje y la capacidad de reinvención de los periodistas".

"No es casualidad que España sea uno de los pocos países europeos donde hay un número significativo de medios influyentes y rentables que han nacido en internet", concluye la excorresponsal en Nueva York y Bruselas de 'El Mundo' y exreportera política de Univision Noticias.