María Teresa Camplos, pletórica, se pronuncia tras enterarse de que pronto se convertirá en bisabuela

MADRID, 26 (CHANCE)

Grandes noticias para María Teresa Campos. Y es que tal y como ha anunciado Carmen Borrego en las páginas de la revista Lecturas, la veterana presentadora, de 81 años, se convertirá en bisabuela por primera vez dentro de unos meses.

Dejando a un lado la polémica suscitada por los audios en los que su nuera Paola Olmedo criticaba duramente a Terelu y a Alejandra Rubio, la colaboradora ha revelado que su hijo José María Almoguera y su mujer - que llevan una vida anónima al margen de los focos - están esperando su primer hijo en común apenas cinco meses después de su boda.

Ilusionada, María Teresa se confiesa feliz ante el próximo nacimiento del que será su primer bisnieto y, con una gran sonrisa, nos ha contado cómo se enteró de que sería bisabuela: "Recibí la noticia ya hace unos cuantos días o semanas, no sé, cuando ella ya lo supo, y me la contó mi hija" ha revelado.

"Te voy a contar una anécdota graciosa de mi nieto, porque mi nieto cuando se iba a casar me llamó y me dijo abuela, que me caso y yo dije ay, ¡qué alegría más grande que quería yo que me hicieran bisabuela! y me dijo abuela, yo solo he dicho que me voy a casar, y al final me ha hecho bisabuela" ha añadido sin ocultar a ilusión que le hace esta palabra.

Además, y asegurando que Carmen está "muy contenta porque tiene motivos para estarlo" - el principal, la perspectiva de convertirse en abuela - , María Teresa ha salido al paso de la polémica desatada por los audios en los que la mujer de su nieto arremetía contra su familia: "Hay quienes enfagan las cosas, pero bueno, ya sabemos dónde estamos cada uno" ha apuntado, dejando entrever que ni siquiera la filtración de las críticas de Paola a Terelu y a Alejandra ha ensombrecido la felicidad por el nacimiento del nuevo miembro del clan.

Acerca de cómo se ha tomado Terelu la noticia del nacimiento de su primer sobrino-nieto, la veterana presentadora reconoce que "no he hablado con ella" pero confiesa que "espera" que esté tan contenta como ella por la noticia.