María Teresa Campos, así se encuentra tras la entrevista más emocionante de su vida

MADRID, 4 (CHANCE)

María Teresa Campos nos emocionaba este jueves en '10 Momentos' con Anne Igartiburu haciendo un repaso a toda su carrera profesional. Una mujer que fue pionera en muchas cosas, pero sobre todo en crear la televisión que conocemos hoy en día y en efender a ultranza los derechos de las mujeres en la pantalla... toda una vida dedicada a los medios de comunicación que han sido reconocidos en varios momentos por premios más que merecidos.

Europa Press Reportajes ha hablado con María Teresa Campos, tras esta entrevista concedida, y ha querido agradecer las buenas palabras que ha recibido tras la publicación de su entrevista: "Mira yo lo que quiero decir es que doy las gracias, le doy las gracias a Telemadrid y a las personas que me llamaron porque la verdad que lo hicieron con mucho cariño".

La comunicadora asegura que siempre es bueno hacer un repaso a su vida para hacer balance y ver las cosas con perpectiva: "Fue un repaso de mi vida y a todo mundo le gusta un repaso de su vida no solamente para decir ¡ay he hecho esto! sino para decir ¡ay mira! esto lo tendría que haber hecho de otra manera porque uno tiene que ir en esta profesión, como casi en todas pero en esta más porque tienes cara al público, uno tiene que irse siempre corrigiendo muchas cosas".

La periodista asegura que muchos amigos y familiares se pusieron en contacto con ella: "Todo el mundo me ha llamado, todos los amigos, si porque se habían emocionado". María Teresa Campos también ha querido aclarar que ella prefiere no hablar sobre posible regreso a los medios de comunicación, tras ese alegato que hizo al final del programa: "Yo de eso no voy hablar porque yo no quiero nada".

Si hubo un momento emotivo ese fue cuando Alejandra Rubio se colaba en la entrevista en forma de vídeo, algo que enorgullecía a María Teresa Campos y que hoy nos ha vuelto a demostarr la ilusión que la hizo: "La quiero mucho, la quiero muchísimo". No cabe duda de que la comunicadora está feliz cuando hace sus apariciones en los platós donde tanto tiempo ha trabajado.