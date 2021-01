María Teresa Campos, cabreada, asegura que no va a hablar más de Isabel Gemio

MADRID, 22 (CHANCE)

María Teresa Campos lleva resguardada en su hogar desde que salió la polémica entrevista que le realizó Isabel Gemio para su canal de Youtube. Desde entonces, no hemos vuelto a saber de la veterana periodista y lo cierto es que de todos era sabido que estaba muy molesta por la forma en la que se le había entrevistado.

Al salir de la clínica dental, le hemos preguntado a María Teresa Campos por cómo se encontraba y nos ha confesado muy amablemente que todo está bien: "Yo me encuentro muy bien, pero en este momento no estoy para muchas cosas porque he venido al dentista, todo bien ¿por qué va a estar mal?".

En cuanto le hemos preguntado por su conflicto con Isabel Gemio, la comunicadora ha cambiado su rostro y se ha enfadado... Ha decidido cebar el programa de mañana de Viva la vida en el que estará y quizás hable de ello: "¡Ay! nada, nada. Mañana saldré en Viva la vida".

Lo que sí que ha querido dejar claro es que no va a volver a hablar de Isabel Gemio, ni del conflicto que sigue teniendo abierto con ella: "Que no, que yo no voy a hablar de nada, no he hablado, ni voy a hablar, adiós". Lo cierto es que es evidente que María Teresa Campos sigue enfadada por la entrevista que le hizo su compañera y prueba de ello son las contestaciones que nos da cuando la preguntamos por ello.