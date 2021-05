María Teresa Campos, contenta por el documental de Rocío Carrasco

MADRID, 20 (CHANCE)

María Teresa Campos vuelve este viernes a 'Sábado Deluxe' y lo cierto es que la hemos visto muy contenta por este regreso al programa del que salió a las malas con Jorge Javier Vázquez en su penúltima entrevista. La gran comunicadora ha hablado con nosotros y nos ha confesado cómo se encuentra con toda la polémica que ha suscitado el documental de Rocío Carrasco.

María Teresa Campos, tajante, asegura que el paso que ha dado Rocío Carrasco era necesario: "Rocío necesitaba eso y las personas que la queremos también necesitábamos que lo hiciera. Nada más". La presentadora afirma estar muy orgullosa de que por fin se haga justicia con la hija de la más grande: "muy contenta, muy contenta".

En cuanto a la entrevista que ha protagonizado junto a su hija Terelu, explica entusiasmada: "A mí me encantó, a mí me encantó la entrevista que hace la entrevista a ella y a mí me encantó porque sabía que iba a quedar bonito, las fotos han salido preciosas y ya me voy a mi casa".

María Teresa confiesa que pasó mucho miedo cuando su hija mayor pilló la Covid: "Muy mal, muy mal porque me asusté mucho, pero luego tenía que darle yo ánimos a ella porque tenía yo más miedo que ella, ¿no? y nada, afortunadamente le ha ido muy bien porque era muy leve y yo no tengo nada más que dar gracias a dios porque tengo una familia muy grande y a ver si dios quiere que esto acabe pronto, volvamos a la vida normal a salir, a tomar el sol".