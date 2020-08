María Teresa Campos desvela qué le ha parecido a Rocío Carrasco el "Hormigas Blancas" sobre su madre

MADRID, 31 (CHANCE)

Teresa Campos se ha convertido, por méritos propios en una de las grandes protagonistas del "Hormigas Blancas" dedicado a la figura de Rocío Jurado. Y es que los comentarios de la veterana comunicadora asegurando que algún día se haría justicia con Rocío Carrasco y su mirada al cielo implorando que "La más grande" proteja a su hija desde el cielo, han dado mucho que hablar. Sin embargo, la ex de Edmundo Arrocet se reafirma en sus declaraciones, nos desvela si ha hablado con Rociíto y qué le ha parecido el programa homenaje a su madre.

Además, a su llegada a casa, Teresa ha anunciado que, con un día de adelanto, celebraron el 55 cumpleaños de su hija, Terelu: "Comimos juntas ayer. Ya hoy me he venido para casa. Ya luego ella celebrará otras cosas pero yo creo que hoy no. Comimos juntos, luego jugamos a las cartas y esas cosas"

Sincera, la veterana comunicadora confirma que pudo ver con su hija el "Hormigas Blancas" sobre Rocío Jurado en el que ella misma colaboró y se reafirma en sus comentadas declaraciones: "como ya dije ayer las cosas que quería decir, solo voy a decir que para mí fue muy emotivo verlo. A esa Rocío maravillosa, tan guapa, tan linda ¿sabes? Y recordar todo lo que ella ha significado porque la verdad que los vídeos que pusieron en el programa fueron maravillosos y luego ya cuando pudimos hablar pues ya dije también lo que quería decir y ya está".

Sin querer ahondar en sus declaraciones sobre la justicia que se merece Rocío Carrasco, y la confesión de que ojalá su madre la proteja desde allí arriba, Teresa prefiere decir tan sólo "ya lo dije ayer".

Por último, la periodista confirma que Rocío vio el programa y que ha podido hablar con ella. Sin embargo, muy discreta, prefiere no desvelar el contenido de dicha conversación: "nada, no te lo voy a decir, se queda para nosotros".

