María Teresa Campos a Edmundo Arrocet: "Se puede romper una relación, pero se explican las cosas"

MADRID, 25 (CHANCE)

María Teresa Campos reaparece en televisión de la mano de Pablo Motos mostrando su lado más sincero, tanto es así, que incluso se atreve a hablar de sexo: "Lo que más me gusta en la vida son las cartas, después de... pero bueno las cosas se olvidan. Mejor que no quede recuerdo". Cuando el presentador de 'El Hormiguero' le insiste en su antigua relación con Bigote Arrocet, comenta: "Hay muchos ratos buenos que uno se empeña en tirarlos por tierra, siempre se puede romper una relación pero se sienta uno con la persona y se explican las cosas. Nunca debe uno quedar de esa manera, no es necesario, nada es eterno".Mientras que Motos reconoce que Edmundo Arrocet fue muy cobarde al dejar a la periodista de esa forma, María Teresa apunta: "Yo nunca he sido cobarde, yo a los cobardes no los conozco. Me dejó con un mensaje, pero esto ya está muy visto, yo estoy hasta las narices, no pienso estar el resto de mi vida, que ya es poca, hablando de ese ser. Ese ser pasó por mi vida, fueron seis años más o menos felices pero ni está, ni se le espera". Aunque en la actualidad no guarda un buen recuerdo del cómico, la periodista sí que tiene buenas palabras para el que fuera su pareja: "Yo una vez dije que no sabía si iba a tener más relaciones, pero que no iba a dormir con nadie nunca más. Una de las cosas que me dijo él, una bonita, es que era una mujer inteligente por pensar eso".Mandándole algún que otro mensaje a los rostros conocidos de su cadena, María Teresa campos reconoce que estando sola en casa suele 'enviar a la mierda' a los que salen por la televisión, "según la hora" bromea la periodista. Muy sincera al hablar de su compañera Ana Rosa Quintana, comenta sobre su programa: "Veo el principio. El programa es estupendo, no hay que valorarle porque ya está más que valorada. Ella me dijo una vez, yo con tu edad no voy a estar en la televisión, a nosotros nos retira el público".Hablando de los políticos de nuestro país sin pelos en la lengua, la matriarca de Las Campos reconoce que siente empatía por el Presidente del Gobierno: "A mí me gusta Pedro Sánchez, cualquier Presidente lo hubiera tenido muy duro. Quién le iba a decir a él que le iba a tocar esto y le ha tocado. Si te toca algo como eso, para lo que nadie está preparado, puedes hacer cosas que parezcan buenas y luego no salen tan buenas".Cansada de todo lo que se dice sobre ella en televisión, muchas de las cosas sin contrastar, comenta: "Todo no vale, hay que legislar para el mundo de hoy. Mi amiga Toñi Moreno iba a empezar un directo y le dijeron que había muerto, se puso a dar gritos. No se puede decir todo de cada uno, tiene que estar legislado. Antes los que hacíamos periodismo teníamos que contrastar las cosas, pero hay otros que no".