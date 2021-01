María Teresa Campos, tras su entrevista en Viva la vida: "Lo he pasado fenomenal, pero estoy reventada"

MADRID, 24 (CHANCE)

María Teresa Campos volvió ayer a televisión y lo hizo en Viva la vida, donde supuestamente iba a abordar sus últimas polémicas y donde al final, se fue de rositas y no dijo ni una sola palabra por ejemplo sobre su compañera Isabel Gemio, con la que ha tenido un gran distanciamiento desde que le hizo la entrevista que subió a su canal de Youtube. Tenemos imágenes de la presentadora después de dar la entrevista más esperada y esto es lo que nos ha dicho:

"Estoy reventa, pero muy bien, me lo he pasado fenomenal, espero que el público lo haya pasado igual, ha sido una charla entre nosotros bonita" eran las decoraciones que nos daba María Teresa cuando la preguntábamos por cómo había ido la entrevista con Emma García. Y es que a pesar de su cansancio, la comunicadora seguía teniendo ganas de hablar incluso más que frente la cámara.

La madre de Terelu Campos sabe perfectamente que se hablará de su actitud con Emma García a pesar de que ella se lo ha pasado bien: "Desde hace mucho tiempo sí. Yo me he encontrado cómo en casa y Emma ha sido maravillosa. Fundamentalmente he venido porque yo ha Emma la tengo cariño. Luego ya sé que saldrán cosas de esas que venden".

En cuanto a Isabel Gemio, María Teresa Campos ha asegurado que: "He dicho que la dejen tranquila, si algo ha hecho mal bastantes cosas la han dicho. Que no digan más, que me parece mal, que no la agobien más. No he dicho que yo quiero zanjar nada". Y sobre si tendrá un programa en la entidad pública con Dani Rovira, asegura que no es verdad: "Eso se lo han inventado, mira, me pidieron que hiciera una promo con él. Eso es lo único. Él vino a mi casa y nos reímos mucho. Me alegro porque lo ha pasado muy mal y espero que le vaya bien en el programa".

Sus hijas por el contrario, salían en el mismo coche de las instalaciones de Telecinco sin bajar las ventanillas para hacer declaraciones a la prensa. Terelu Campos estuvo bastante tensa durante la entrevista a su madre y Carmen, sin embargo, estuvo mucho más tranquila.