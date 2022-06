María Teresa Campos explica en qué punto se encuentra su relación con Rocío Carrasco

MADRID, 2 (CHANCE)

Ha sido de lo más comentada la entrevista que María Teresa Campos le ha dado a Kiko Hernández para la revista Diez Minutos. Por varios motivos, entre ellos porque la veterana presentadora de televisión siempre suele hablar en su revista de cabecera y en segundo lugar porque no ha dejado títere con cabeza, ya que ha lanzado varios dardos tanto a Ortega Cano como a Pipi Estrada.

Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es cuando leíamos su titular, en el que se exponía que la relación con Rocío Carrasco era ahora diferente porque estaban más distanciadas. Algo que en el día de ayer, Carmen Borrego explicaba desde 'Sálvame' y aseguraba que se debía a todos los proyectos que la hija de la Jurado tiene entre manos.

Europa Press Reportajes ha podido hablar en el día de hoy con María Teresa Campos y nos ha aclarado en qué punto se encuentra su relación con Rocío Carrasco: "No, que no estoy tan unida no. Precisamente esta mañana la iba a llamar, pero como luego salí a otra cosa por todas las cosas que a Rocío le han pasado y ha hecho y tal, pues entre unas cosas y otras ahora tengo que llamarla para volver a hacer nuestra vida normal".

La presentadora asegura que siempre ha estado muy unida a la hija de Rocío Jurado, pero ahora al tener más proyectos laborales se ven con menos frecuencia... pero con el tono que ha utilizado le ha querido quitar hierro a sus declaraciones, dejando a entrever que no pasa nada entre ellas: "yo en mi vida los fines de semana nos veíamos siempre en mi casa".

En cuanto a si es cierto que su hija Carmen se ha llevado comisión por su entrevista con Kiko Hernández tal y como se aseguró este miércoles en 'Sálvame Diario', la veterana comunicadora nos asegura que: "¿pero qué tonterías son esas? Es una tontería eso, no tiene nada que ver". María Teresa ha aprovechado para desmentir también la información que apunta a que su hija Terelu se habría enterado después de su exclusiva: "eso se lo han inventado".