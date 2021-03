María Teresa Campos hace oídos sordos al nuevo enfrentamiento entre Carmen Borrego y Alejandra Rubio

MADRID, 1 (CHANCE)

La familia Campos vivía el pasado domingo un momento complicado cuando, en pleno directo y durante la colaboración de Carmen Borrego y Alejandra Rubio en "Viva la vida", la tensión que se venía palpando entre tía y sobrina en los últimos tiempos estallaba con un intercambio de reproches que terminó con la hija de Terelu completamente rota.

Pese a que parecía que las aguas habían vuelto a su cauce y la paz reinaba en el mediático clan, nada más lejos de la realidad. Todo comenzó cuando Alejandra aseguró que no iba a hablar sobre los supuestos celos de su tía hacía ella - que contó Kiko Matamoros hace unos días - a lo que Carmen contestó que no le iba a permitir que volviese a sembrar la duda entre ellas. Un nuevo encontronazo que dejó rotas tanto a tía como a sobrina, que se confiesan cansadas de estar en el ojo del huracán mediático y de que se cuestionen cada una de sus palabras o de sus actitudes cuando van a "Viva la vida" y que, a pesar de intentar dejar claro que no hay problemas entre ellas, no es lo que por lo menos transmiten públicamente.

El vídeo del día La serie “The Crown”, gran triunfadora de los Globos de Oro

Hemos podido preguntar a María Teresa Campos qué le parece el nuevo enfrentamiento que han protagonizado su hija y su nieta pequeña justo cuando ella ha comenzado la grabación de su nuevo programa, "La Campos móvil", que significará su vuelta a televisión. Acompañada por su chófer Gustavo y muy seria, la veterana comunicadora prefiere hacer oídos sordos e ignorar la supuesta mala relación entre Carmen y Alejandra, que podría dinamitar la paz de una familia que siempre ha estado muy unida.

Así, ignorando nuestras preguntas, María Teresa guarda silencio sobre los reproches mutuos de su hija y su nieta en pleno directo y tampoco desvela si ha podido hablar con ellas o con Terelu en las últimas horas. Recientemente, la malagueña declaró que el enfrentamiento entre Carmen y Alejandra había sido solo un malentendido, cosas que pasan en todas las familias pero que en su caso eran públicas, pero que ya se había solucionado todo entre ellas. ¿Qué opinará después de este nuevo encontronazo? ¡En el siguiente vídeo te mostramos su reacción!