María Teresa Campos hace un repaso a su vida

María Teresa Campos se ha sentado con Anne Igartiburu este jueves en el programa de Telemadrid, '10 Momentos' y lo cierto es que nos ha encantado volver a ver la gran veterana de la comunicación en un plató de televisión. Eso sí, recordemos que hace unos días Terelu Campos confesaba en su blog de la revista Lecturas que creía que era el momento de que su madre abandonase los focos, debido a la medalla que le dieron hace unos días por su intachable trayectoria profesional que le reconocía esa profesionalidad.

Un recorrido por toda su vida en el que Anne Igartiburu le ha reconocido su labor como altavoz en los años más importantes de nuestra España y fruto de esa humildad, María Teresa ha contestado al adjetivo de la presentadora -'gran periodista'- quitándole importancia: "Sí, periodista sí, grande no sé, soy bajita jajaja".

Cuando llegó a Madrid, María Teresa Campos se comió el mundo y cuando sus hijas ya empezaron a ser mayorcitas, salía con ellas de fiesta. Tal era la confianza que había -y sigue habiendo- entre ellas que la veterana comunicadora ha confesado que Terelu le decía "Mamá, ese no me lo levantes", contaba entre risas.

En cuanto a qué ha sido lo que más le ha gustado de trabajar en televisión, María Teresa Campos ha asegurado que es el feedback que siente con el público: "Lo que más me ha gustado de la televisión es cuando me di cuenta que yo le hablaba a la gente y esas personas que me ven me escuchan, tienen su propio pensamiento y me vuelve a mí, lo que va, el público me lo devuelve".

Cómo no podía ser de otra manera, Telemadrid le ha puesto el vídeo en el que 'discute' con Hermida en directo y ella misma ha recordado ese día: "Era el día de los Inocentes, de las personas que más he sentido perder en mi vida ha sido Hermida, Jesús era todo" confesando todo el cariño que le tiene, además del agradecimiento por cómo se portó con ella.

Unas imágenes que han emocionado a María Teresa han sido compartiendo plató con Raffaella Carrà: "Qué pena de Raffaella, no me puedo quejar de nada porque la vida me ha dado lujos enormes, como estar con ella en plató. Qué pena" y ha confesado lo importante que era para ella: "Era muy cariñosa, me apreciaba mucho y yo le admiraba también".

"Fue muy duro. Me enfadé por una cosa y me eché en la cama, vino Gustavo y llamó a mi amiga Rocío diciéndole que tenía un ojo parado. Cogió el coche y me llevó..." confesaba María Teresa Campos cuando veía las imágenes de las declaraciones que hizo a la salida del hospital tras sufrir el ictus.

"Ay mi niña" decía la comunicadora cuando veía el vídeo bailando con su nieta Alejandra, y añadía: "yo siempre le digo que estudie, que siga su carrera, que la televisión muy bien, pero que siga estudiando, con su inglés...". Alejandra ha sorprendido en el programa enviando un vídeo, alabando la figura de su abuela: "es muy bromista, es como todas las abuelas, muy divertida, estoy súper agradecida de tenerla a mi lado y de que sea una profesional en la televisión. Lo es todo".

También le mostraban la imagen de la reconciliación entre Carmen, Terelu y Alejandra, y confesaba inmediatamente: "Qué bonita foto". Ha querido zanjar los rumores de mala relación y ha asegurado que: "Me molesta que digan 'las Campos', somos una familia como otra cualquiera que trabaja en la televisión, cada una somos una. Tenemos nuestro más y nuestros menos, bastante menos que más porque nos apoyamos todas muchísimo".

María Teresa Campos se ha emocionado, ha reído y ha disfrutado al lado de Anne Igartiburu recorriendo los momentos más importantes de su vida, algunos, ya que son muchas las etapas que ha tenido la comunicadora en las cámaras... pero ha terminado su entrevista con un discurso a lo grande: "No soy más ni menos que nadie, he trabajado como todo el mundo, pero yo sé que soy mayor, no sé por qué no hay un sitio en ningún sitio, en ninguna televisión de este país para mí. Necesito trabajar porque ese trabajo, aunque sea un poquito llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. A mí eso me está haciendo mucho daño porque creo que no es justo".