María Teresa Campos, primeras palabras tras la reconciliación de sus hijas Terelu y Carmen en Año Nuevo

MADRID, 3 (CHANCE)

La familia Campos ha empezado 2022 con la mejor de las noticias. Y es que después de varios meses de distanciamiento y enfrentamientos públicos en los platós de 'Sálvame' y 'Viva la vida', Terelu Campos y Carmen Borrego han enterrado definitivamente el hacha de guerra. El reencuentro se produjo, tal y como desveló Alejandra Rubio, el día 1 de enero, cuando las hermanas comieron juntas y arreglaron por fin las cosas entre ellas.

Testigo de esa comida de Año Nuevo y principal 'responsable' de la reconciliación de Terelu y Carmen, su madre, María Teresa Campos, que por primera vez se ha pronunciado sobre la relación que mantienen sus hijas, quitándole hierro a los últimos meses, muy complicados a nivel familiar.

Además, con la sinceridad y la claridad que la caracteriza, la veterana presentadora se ha pronunciado sobre las nuevas imágenes de Edmundo Arrocet y Bárbara Rey recibiendo el año juntos en Marbella, dejando claro que le da exactamente igual lo que su exnovio - con el que no quiere que se la vincule - haga con su vida privada.

- CHANCE: Buenas, María Teresa. Lo primero, feliz año.

- TERESA: Igualmente, muchas gracias.

- CH: Ha empezado este nuevo año con una nueva alegría que es la reconciliación de Terelu y Carmen en la comida de Año Nuevo, me imagino que contenta.

- TERESA: No sé* yo no entro en eso* Eso es asunto de ellas y, además, yo creo que ahí no pasa nada. Son hermanas y ya está.

- CH: Dicen que es definitivo y que es la reconciliación definitiva.

- TERESA: Bueno, es que como yo no le he dado esa importancia que le dais vosotros pues no te puedo contestar porque yo no le he dado esa importancia. ¿Tú no has tenido hermanos o hermanas con los que en un momento determinado tienes una situación? Yo es que ni lo sé ni lo he visto.

- CH: María Teresa, esto ya sé que me vas a decir que ni te va ni te viene y es que han vuelto a salir Edmundo y Bárbara en Marbella.

- TERESA: Ah, yo no tengo nada que ver. Yo ya dije en su día lo que tenía que decir, no es de mi competencia así que yo no tengo nada más que decir. Ya lo que dije lo dije y digo otra vez que a mí no me importa, pero yo ya lo que dije lo dije. No sé porque tiene que salir que en su día fue tal* Su día pasó, ha pasado y pasó, y ahora vamos a vivir el presente.