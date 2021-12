María Teresa Campos se pronuncia por fin sobre el presunto affaire de Edmundo Arrocet con Bárbara Rey

La presentadora reaparece a punto de terminar 2021 para dejar claro que no le importa lo más mínimo lo que Bigote Arrocet, con el que compartió seis años de amor, haga con su vida

MADRID, 30 (CHANCE)

Centrada en ultimar los detalles de su nuevo hogar, María Teresa Campos apenas se ha dejado ver públicamente en los últimos tiempos. Intentando mantenerse al margen de las noticias que ha protagonizado indirectamente estas semanas - la sorprendente relación de Edmundo Arrocet con Bárbara Rey y el distanciamiento entre sus hijas, Terelu y Carmen Borrego - la veterana presentadora ha reaparecido a punto de terminar 2021 y, rotunda, ha dejado claro que no tiene nada que opinar de la vida amorosa del hombre con el que compartió 6 años de su vida.

Además, Teresa ha restado importancia a la ausencia de Carmen en la tradicional cena de Nochebuena de las Campos tras haber estado en contacto con un positivo de Covid y, confiando en que la pandemia acabará algún día, nos ha dado la última hora sobre el estado de salud de su hija.

- CHANCE: María Teresa, ¿qué tal la cena del día 24?

- MARÍA TERESA: Muy bien, en familia como siempre como todos los años.

- CH: Pero hubo una ausencia por desgracia

- MARÍA TERESA: ¿Qué ausencia?

- CH: La de Carmen.

- MARÍA TERESA: Ah, bueno, sí* Mira, lo de Carmen la verdad es que Carmen fue la primera que lo cogió hace tiempo ya y ahora con lo de no sé si la televisión o lo que sea. Ya esta tarde le darán y espero que esté bien.

- CH: Claro, porque había estado con un contacto estrecho de José Carlos y ella.

- MARÍA TERESA: Claro, claro, pero él asintomático. Ha sido una cosa que dentro de lo que estamos pasando, que es un horror lo que estamos pasando porque claro, esto alguna vez se acabará.

- CH: ¿Pudiste ver a Alejandra y a Terelu en 'Viva la vida' hablando de la ausencia de Carmen en la cena familiar?

- MARÍA TERESA: No, no, no las vi.

- CH: Hizo una reflexión Alejandra, dijo que de alguna manera mejor que no se hubiesen juntado porque tenían que hablar Terelu y ella.

- MARÍA TERESA: Ah, no, no* Yo de eso no hablo, no hablo. Bueno, hijo, adiós. Feliz Navidad y feliz año nuevo.

- CH: Una última cosa.

- MARÍA TERESA: Dime, esa es la que no te voy a contestar seguro*

- CH: ¿Sabes cuál es ya?

- MARÍA TERESA: Yo sí, que me parece que este señor esté con esta señora. Punto uno, yo no tengo nada ver, nada que decir, no es una cosa de mi competencia y cada uno puede estar con quién quiera. Si voy a aclarar una cosa y es que cuando hablen de este señor en vez de decir el ex de María Teresa Campos podrían decir cualquier otra cosa como por ejemplo el ex del 1,2,3, ¿no? Bigote Arrocet.

- CH: No parece que te haya sentado muy bien

- MARÍA TERESA: No, no, que siempre me tenéis que nombrar a mí y yo que tengo que ver.