María Teresa Campos, su reacción a la entrevista en la que Bárbara Rey ha confesado su desencanto con Edmundo Arrocet

MADRID, 25 (CHANCE)

Después de semanas de intensos rumores acerca de una incipiente relación sentimental con Edmundo Arrocet, Bárbara Rey ha reaparecido este sábado en el 'Deluxe' y, tan sincera como de costumbre, ha confesado que "ni son pareja ni lo van a ser", y admitiendo que "se llegó a ilusionar" con el humorista, ha contado que se ha sentido "engañada por él".

Además, ha confirmado que en Nochevieja tuvieron relaciones íntimas - "le había preparado su habitación pero se metió en mi cama" ha desvelado - aunque, por lo que parece, la vedette no se quedó demasiado sastisfecha: "No hace falta hacer el amor, se pueden hacer otras cosas. Algo sí pasó, pero yo esperaba que después hubiera más", afirmaba, dolida porque después de Año Nuevo no ha vuelto a saber nada de Bigote, con el que no ha vuelto a hablar desde entonces.

Una sorprendente entrevista que pone de nuevo al chileno en el punto de mira por su trato a las mujeres tras su controvertida ruptura con María Teresa Campos, a la que le hemos preguntado por las declaraciones de Bárbara Rey 'acusando' a Edmundo de haberla 'engañado' cuando ella se estaba ilusionando con su especial amistad.

Muy seria y haciendo aspavientos desde el interior de su coche, la madre de Terelu Campos ha dejado claro que no tiene nada que decir y, negando con las manos, ha evitado pronunciarse sobre la decepción de la vedette con Bigote. Una reacción que entra dentro de lo previsible, ya que María Teresa ha reiterado en los últimos tiempos que no tiene nada que ver con el hombre que ocupó su corazón durante seis años y que no quiere que se le vincule con él. ¡Dale al play y no te pierdas la cara y los gestos de la veterana presentadora cuando le preguntamos por Bárbara Rey!