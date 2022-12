María Zurita carga contra Patricia Conde tras sus críticas en contra de 'Masterchef Celebrity'

MADRID, 23 (CHANCE)

María Zurita ha sido uno de los rostros conocidos que este miércoles ha asistido, con su prima Simoneta Gómez Acebo, Ana Rosa Quintana y Fabiola Martínez, entre otras, a la tradicional Zambombá Flamenca con la que la cocinera Pepa Muñoz ha dado el pistoletazo de salida a las Navidades.

Una celebración muy especial en la que la sobrina del Rey Juan Carlos nos ha contado que este año las fiestas se prevén "tranquilitas" y en casa, con su hijo Carlitos, sus padres la Infanta Margarita y Carlos Zurita, y su hermano Alfonso. Lejos quedaron las Nochebuenas en el Palacio de la Zarzuela con toda su familia, ya que el Emérito continúa en Abu Dabi y, por lo menos por el momento, no está previsto su regreso a nuestro país.

A punto de terminar el año, María reconoce que su balance de 2022 no puede ser más "positivo": "Estoy muy contenta, ha sido un gran año". Un año en el que el gran público ha podido conocerla mejor gracias a su participación en la última edición de 'Masterchef Celebrity', marcada por las durísimas críticas que Patricia Conde ha hecho al programa. Una polémica en la que la prima del Rey Felipe VI tiene claro de parte de quien está: "Yo apoyando a la productora. Yo no he visto nada de lo que ha dicho y no estoy de acuerdo con cómo ha hecho las cosas, pero allá cada uno con su vida. Habla de cosas que no son ciertas, pero cada uno es dueño de sus palabras y de lo que escribe"

Respecto a qué le pide a 2023, la hija de Doña Margarita confiesa que "solo que salgamos de esta" y admite, con una sonrisa, que millonaria seguirá sin ser porque no le ha tocado la lotería. Pero, ¿qué hay de cierto en que en una ocasión les tocó tanto a ella como a la Reina Letizia?: "A mí 20 euros, oye, lo invertido, que algo es algo. Y a la Reina no sé" asegura sonriente, desmintiendo una 'leyenda urbana' que resultaba de lo más extraña aunque muchos la daban por cierta.