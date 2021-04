María Zurita celebra el cumpleaños de su hijo Carlitos

MADRID, 29 (CHANCE)

Hoy es un día muy especial en casa de María Zurita y es que la prima del Rey Felipe VI está de celebración porque su hijo Carlitos cumple hoy tres años. A través de sus redes sociales ha colgado varias fotografías del amor de su vida y le ha escrito una dedicatoria que nos ha emocionado y que muchos seguidores han comentando deseándole toda la felicidad al pequeño.

"¿Qué decirte hoy en tu tercer cumpleaños, ratón? Me llenas de paz, de alegría, de esperanza, de buenas intenciones y de mucho amor, Carlos. Eres un niño mágico, agradecido y bueno. Doy las gracias a Dios todos los días por el regalo que me hizo con tu nacimiento y bendigo cada minuto que paso contigo. No hay mayor fortuna en la vida que ser tu madre, amor mío. Te deseo toda la felicidad del mundo y te ayudaré a encontrarla siempre. Te quiero" han sido las palabras de María Zurita.

Nosotros hemos podido hablar con María Zurita, pero lo cierto es que la prima del Rey Felipe VI no ha querido desvelarnos cómo va a celebrar el cumpleaños de su hijo y ha preferido guardar silencio ante las preguntas de la prensa. Como siempre, se ha mostrado muy discreta con su vida privada y no ha querido dar detalles sobre este día tan especial.