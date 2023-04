María Zurita defiende a Ana Obregón tras su maternidad por gestación subrogada

MADRID, 1 (CHANCE)

A lo largo de esta semana se ha hablado mucho de los rostros conocidos de nuestro país que optaron por ser padres mediante gestación subrogada o otras técnicas. María Zurita, sobrina de Don Juan Carlos I y prima del Rey Felipe VI, fue madre en 2017 mediante fecundación in vitro con donante anónimo. Su sueño de afrontar la maternidad se hacía realidad tras dos años sometiéndose a esta técnica.

Tras el revuelo que se ha formado en nuestro país por la maternidad de Ana Obregón a los 68 años por gestación subrogada en Miami, Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la hija de la Infanta Margarita y nos ha confesado qué le ha parecido la noticia de la actriz.

María Zurita nos aseguraba que Ana merece ser feliz en esta nueva etapa de su vida: "sí, lo merece". Aunque su caso "no tiene nada que ver", parece que la prima del Rey Felipe no quiere darnos su opinión al respecto: "no me voy a meter en polémica". Eso sí, nos ha confesado que "cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera, no me voy a meter".

La que fuera concursante de 'MasterChef Celebrity' llevó su maternidad con discreción, pero lo cierto es que esto supuso un antes y después en su vida. El sueño de ser madre llegaba en 2017 cuando tuvo a Carlos, con el que está de lo más unida como podemos ver en su perfil de Instagram.