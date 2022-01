María Zurita, discreta, evita confirmar la inminente separación de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín

MADRID, 19 (CHANCE)

Muy unida a su prima la Infanta Cristina, con quien mantiene una relación muy estrecha, María Zurita acaba de pronunciarse tras la publicación de unas imágenes de Iñaki Urdangarín en actitud cariñosa con una joven vitoriana llamada Ania Montoya.

Aunque tanto Doña Cristina como Zarzuela guardan silencio por el momento, las informaciones no dejan de sucederse y todo apunta a que la hermana de Felipe VI era conocedora de la relación que su marido mantiene con la mujer con la que ha sido 'pillado' dando un romántico paseo. Además, diferentes fuentes informan de un inminente comunicado oficial anunciando su separación de Iñaki Urdangarín después de 24 años de matrimonio y 4 hijos en común.

Una ruptura que María Zurita, muy prudente e intentando mantener la discreción en estos delicados momentos, prefiere no confirmar ni desmentir, aunque por sus palabras deja entrever que ha podido hablar con la Infanta Cristina tras la publicación de la presunta deslealtad por parte del ex jugador de balonmano: "Estoy muy bien gracias, pero no váis a recibir información por mi parte. Me váis a perdonar". "Lo siento", ha añadido, sin pronunciarse sobre las fotografías de Urdangarín con otra mujer.

Además, María ha asegurado no saber nada acerca del posible regreso del Rey Juan Carlos a España y, confesando con un "claro que sí" que le gustaría volver a ver a su tío, ha asegurado que es "la última" que se entera de todo lo relacionado con la Familia Real. Sus declaraciones, en el siguiente vídeo: