María Zurita nos desvela cómo pasará Nochevieja

MADRID, 29 (CHANCE)

María Zurita ha tenido un año de lo más entretenido por su participación en 'MasterChef Celebrity', un programa donde la hemos visto sacar su lado más divertido, pero también su esfuerzo constante para mejorar sus dotes culinarias. Ahora, disfruta alejada de la pantalla de su familia, sobre todo de su hijo Carlitos, con el que exprime su tiempo libre al máximo.

Este jueves hemos podido hablar con la hija de Doña Margarita y Carlos Zurita tras disfrutar de una comida en un conocido restaurante madrileño. La sobrina de Don Juan Carlos I no ha dudado en mostrar su faceta más amable con la prensa que se encontraba en las inmediaciones: "Feliz año" y también ha respondido a otras cuestiones, como las últimas polémicas en la Familia Real.

En cuanto a cómo va a pasar Nochevieja, María nos ha desvelado que "tranquilamente en mi casa, con mis padres" y sobre el estado de salud de su madre, Doña Margarita, nos ha comentado que se encuentra "muy bien, gracias a Dios".

Eso sí, se ha mostrado más reticente cuando le hemos preguntado si cabe la posibilidad de que el emérito regrese a España para pasar el día de Reyes, a lo que nos ha respondido: "no lo sé, ni idea" y tampoco tiene pensado viajar a Abu Dabi para coincidir de nuevo con su tío: "de momento no".

También le hemos preguntado por la última polémica que ha protagonizado Froilán tras ser testigo de una reyerta en el centro de Madrid cuando salía con sus amigos de una discoteca... una noticia que a pesar del revuelo mediático que ha tenido no ha llegado a sus oídos: "no me he enterado, ni idea, no lo sé, lo siento".