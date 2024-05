María Zurita nos desvela qué le parece la entrevista de Victoria Federica

MADRID, 8 (CHANCE)

La entrevista de Victoria Federica en el podcast de Vicky Martín Berrocal ha dado mucho que hablar porque es la primera vez que la hija de la Infanta Elena habla públicamente sobre su vida. Simpática, tranquila y lejos de todas las polémicas, el perfil que la joven ha mostrado ha sorprendido.

Sin embargo, parece que todavía hay miembros cercanos a la Familia Real que no conocían esta entrevista... es el caso de María Zurita, que se enteraba este martes por la prensa: "Es que me estoy enterando ahora, no la he visto. Es una monada de niña, yo la adoro, es muy buena niña".

Por otro lado, también le preguntábamos por la fractura de la falange del dedo central del pie derecho de la Reina Letizia y su vuelta al trabajo con normalidad, María nos confesaba que "me alegro que así sea... pobrecita, bastante ha debido sufrir la pobre mujer, imagínate con un dedo roto, me alegro que vaya en zapatillas y que lo pueda contar tan alegremente".

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, la hija de la Infanta Doña Margarita nos comentaba que está saboreando una etapa muy dulce por parte de su hijo: "No se tira a ti y te da besos, hay que robárselos ya prácticamente. Los que tengan hijos pequeñitos de menos de 5 aprovechar porque la época se acaba, pero bueno".

Además, María nos reconocía que desde muy pequeño ha estado familiarizado con la enfermedad de su abuela: "Sí, él vive con una persona con discapacidad desde que nació de ceguera y de movimiento, la verdad es que le niño está más que concienciado en ayudar lo ha visto todos los días con su abuela".

Tanto es así que María nos desvelaba que le ayuda "mucho, a comer, empujar su silla, desde pequeñito, tengo vídeos de llorar en el móvil y a día de hoy también. Ahora ya pueden entablar más conversación, claro".