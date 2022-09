María Zurita nos habla de su experiencia en 'MasterChef Celebrity'

MADRID, 10 (CHANCE)

Este viernes tuvo lugar la presentación de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity' y allí pudimos ver a todos los concursantes que se han sumergido en esta aventura que muy pronto podremos ver en televisión. Una de ellas, María Zurita, es uno de los rostros más conocidos de nuestro país y a su vez, de los más desconocidos. Europa Press ha podido hablar con ella sobre este nuevo proyecto y sobre todos los temas que afectan a su familia.

La prima del Rey Felipe VI nos ha confesado que no ha hablado con la Infanta Cristina para saber cómo se encuentra últimamente después de todo lo que se ha publicado de ella tras su separación con Iñaki Urdangarin: "no lo sé, no he hablado con ella, lo siento". Tan discreta con su vida privada y la de sus familiares, tampoco sabe cuándo será la próxima visita de Don Juan Carlos I a España: "no lo sé".

María espera que la Reina Letizia sea tan bien valorada en el futuro como lo está siendo la Reina Isabel II de Inglaterra: "esperemos que sí, yo creo que la Reina Letizia es una grandísima reina y que la gente la quiere mucho". Además, asegura que se ha sentido conmovida por la pérdida de la reina: "yo creo que a todos nos ha conmovido. Era la tía de todo el mundo y a mí me ha dado mucha pena. Se cierra una etapa a nivel mundial y me da pena".

María nos ha hablado sobre sus padres, la Infanta Margarita de Borbón y Carlos Zurita, y nos ha confesado que ambos se encuentran bien de salud: "están muy bien, gracias a dios". También nos ha desvelado cómo se enteraron que iba a participar en un concurso de cocina: "Me miraron y dijeron '¿estás segura?'. Sobre todo por le tiempo, porque es mucho tiempo y desapareces, porque te consume mucho, pero como son muy fans del programa, les ha gustado que compitiera".

Cómo no, imposible no hablar de su hijo Carlitos, que ya ha podido ver algunas imágenes del programa, pero espera sorprenderle cuando pueda verlo entero: "sí, cuando me iba 'a cocinar'. El pobre, luego ya lo verá. Ha visto alguna cosa en mi móvil pero le va a sorprender".

Y es que María nos asegura que siempre ha sido una persona a la que le ha gustado la cocina: "soy muy cocinitas, lo he sido siempre, desde pequeña y ha sido una experiencia absolutamente mágica. Dura, pero... muy dura, pero también tiene su parte buena y su parte divertida. Me ha tocado con un grupo espectacular, lo hemos pasado muy bien, la verdad".