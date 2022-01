María Zurita, primeras palabras tras el anuncio de la separación matrimonial de la Infanta Cristina

MADRID, 24 (CHANCE)

En torno a las 13.00 horas de este lunes se han confirmado los rumores que llevaban persiguiendo a la pareja desde que Iñaki Urdangarín fue 'pillado' en actitud cómplice y cariñosa con una mujer llamada Ainhoa Armentia, con la que llevaría varios meses de especial amistad. La Infanta Cristina y su hasta ahora marido emprenden caminos separados después de 24 años de matrimonio, y así lo han anunciado a través de un comunicado emitido a la agencia Efe.

Un breve texto firmado por ambos en el que la hija de los Reyes Eméritos y el ex jugador de balonmano confirman la "interrupción de su relación matrimonial de mutuo acuerdo", subrayando su "compromiso intacto" con sus cuatro hijos y pidiendo "respeto" por éstos y por el resto de su familia al tratarse de un tema del "ámbito privado".

Si la Reina Letizia se ha dejado ver de lo más sonriente tras el anuncio oficial de la separación de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, el resto de su familia se ha mostrado muy seria y discreta en este complicado momento para la hermana de Felipe VI. Tanto la Infanta Elena como Victoria Federica han preferido no pronunciarse públicamente sobre el comunicado con el que los ex duques de Palma confirman su ruptura, al igual que María Zurita, a la que acabamos de preguntar por la noticia del momento.

"Os agradezco de verdad vuestro interés, pero de mí no vais a sacar nada. Os lo agradezco en el alma, pero no insistáis en esperarme porque ni voy a hablar ahora ni nunca" ha afirmado tranquila pero firme, demostrando una vez más su lealtad a su prima Cristina en el que probablemente sea uno de los días más duros de su vida. Las primeras palabras de María Zurita tras el anuncio de la separación de los ex duques de Palma, ¡en el siguiente vídeo!