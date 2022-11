Mariah Carey dice adiós a Halloween e inaugura la temporada navideña

MADRID, 1 (CHANCE)

Lo ha dicho Mariah Carey y por tanto, es oficial, empieza la cuenta atrás para Navidad. En un vídeo publicado en sus redes sociales hemos podido ver a la cantante vestida con un ajustado traje negro, un maquillaje especial para la ocasión y un gorro de auténtica bruja para celebrar Halloween.

Aunque parece que para la artista no solo es motivo de celebrar la noche más terrorífica del año, si no algo más especial. De unas imágenes en blanco y negro a una estampa colorida y navideña. La grabación se inicia con Mariah Carey disfrazada de bruja pedaleando encima de una bicicleta, y mientras a su alrededor vuelan las hojas del calendario, llega el 1 de noviembre dando paso a su celebración: "¡¡¡Llegó el momento!!!".

En un instante podemos ver como la bicicleta se transforma en reno y las calabazas en abetos llenos de nieve. Además, el outfit negro de la cantante se convierte en traje de Papa Noel. Y lo más importante, la música se funde en campanillas con el clásico 'All I Want for Christmas Is You', de Justin Bieber y la propia Carey.

De esta manera tan sorprendente y espectacular, la cantante ha querido dar el pistoletazo de salida directa a la Navidad, donde sin duda alguna, Mariah Carey se sigue convirtiendo en la gran protagonista un año más.