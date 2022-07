Maribel Sanz reaparece y revela cómo es su situación actual con su exmarido, Sergio Dalma

MADRID, 1 (CHANCE)

Poco sabemos actualmente de la vida de Maribel Sanz. Desde que la modelo desapareció de la televisión, lleva una vida tranquila volcada en su actual trabajo y en su familia.

A pesar de que hace unos años, tanto la modelo como su exmarido Sergio Dalma, no dejaban de arremeter el uno contra el otro, Maribel insiste en que ya no tiene ningún tipo de relación con el padre de su hijo: "No hay relación ninguna con Sergio, ni la habrá. El niño ya es mayor y ya no hay relación. Le deseo todo lo mejor del mundo".

Y es que Maribel se encuentra en uno de los momentos más felices de su vida, con trabajo estable y feliz al lado de su marido, con el que lleva ya diez años de feliz matrimonio y pronto se mudarán a las afueras de Madrid: "Me gusta el extrarradio. Hacemos escalada, running, alta montaña*".

Respecto a cómo se encuentran sus hijos en la actualidad, la modelo nos asegura que está "todo en orden" y que ellos ya son "muy mayores". Es por ello que no le importaría ser abuela dentro de poco: "Un bebé siempre es algo maravilloso. Me encantaría. Creo que no tardarán mucho, en breve puede que me den la sorpresa".

Nos alegramos de ver así de bien a Maribel Sanz y le deseamos lo mejor en esta etapa de su vida. ¡No te pierdas sus respuestas en el siguiente vídeo!