Maribel Yébenes, amiga de Isabel Preysler, desmiente que ésta tenga algo con Alfonso Diéz

MADRID, 27 (CHANCE)

El fin de semana pasado vivimos un momento de lo más especial en la familia de Isabel Preysler: la 'petición de mano' de Íñigo Onieva a Tamara Falcó. Una cita a la que solamente acudieron los seres queridos más cercanos de ambas familias y los testigos que oficializarán el enlace matrimonial.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Maribel Yébenes, amiga de Isabel Preysler y nos ha asegurado que ésta se está implicando mucho en la boda de su hija Tamara: "Isabel es una señora muy discreta, pero vamos, involucrada con sus hijos hasta el fondo y claro que se va a involucrar, estoy segura, hay muchas cosas que no pregunto porque prefiero no saber, pero sé que ella se involucra por naturaleza".

En cuanto a si cree que Tamara Falcó e Íñigo Onieva serán felices, Maribel nos comenta que su deseo de que "tengan un bonito futuro y que sean muy felices, es lo que les deseo. He coincidido con él un día, me parece estupendo, si a Tamara le gusta, a mí también". Además, espera que vengan los niños pronto: "espero que sí, espero que vengan niños, es precioso tener hijos, que sean muy felices y que tengan un futuro maravilloso los dos juntos".

Sobre los rumores de relación entre Alfonso Díez y su amiga Isabel, Maribel aclara que es mentira: "no, esto no es verdad, pero a Isabel hay que dejarla tranquila, que haga lo que quiera y que decida con su vida lo que mejor le venga".

Maribel también nos ha hablado sobre la Familia Real, asegurándonos que el Rey Juan Carlos debería volver a España: "me parece estupendo que esté el Rey Juan Carlos en España, es su casa y su sitio". También sobre la labor de los Reyes, Felipe y Letizia, confesándonos que "lo hacen muy bien, pero las cosas reales no las sabemos, los de la calle no tenemos ni idea de nada y no debemos ni de opinar, yo no estoy preparada para opinar de todo esto, pienso que el rey tiene que estar aquí".

La amiga de Preysler nos ha desmentido que estuviese invitada a la fiesta de cumpleaños de Luis Miguel, pero sí que nos ha hablado de la relación de éste con Paloma Cuevas y... ¡atención! porque desea que se casen: "conozco a Paloma, él me encanta como cantante, pero conozco a Paloma, me parece una pareja genial, me gustan mucho. Yo espero que todo esto culmine en boda, me gustaría muchísimo".